Alexis Sánchez lleva seis años utilizando su cocina como laboratorio, tal y como descubrió Equipo de Investigación en este programa de 2019 que se ha vuelto a emitir este sábado en laSexta. Para crearla, compra "lúpulo, levadura y el ingrediente para carbonatar la cerveza una vez embotellada". Con este kit, es capaz de hacer "cinco litros" y le vale en torno a los "50 euros".

Un proceso que tarda en hacerlo cuatro horas y que le permitirá disfrutar de su cerveza casera pasadas cuatro semanas. "Un vaso lleno me cuesta 50 céntimos", reconoce.

Este cervecero casero lo hace porque le "gusta mucho" y prefiere hacerla él a su gusto. Pero cuando Equipo de Investigación le pregunta si se ha planteado comercializarla su respuesta es rotunda: "No me lo planteo porque soy ingeniero, pero si me quedara en el paro sí aprovecharía mis conocimientos para aplicarlos en una cervecería".

*El contenido forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta volvió a emitir este domingo.