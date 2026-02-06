La clave del éxito de Shein, según un experto: "Se saltan una serie de procesos normales"

Equipo de Investigación analizaba en 2024 la forma de trabajar de las grandes plataformas asiáticas de venta, que se han hecho con el mercado de bazares y pequeño comercio. "Donde un competidor normal podría tardar semanas o meses, en Shein podemos estar hablando de 10 días, señalaba un experto.

Gigantes asiáticos como Temu o Shein se han convertido en todo un referente de las compras baratas y han provocado que bazares y pequeños comercios pierdan gran parte de sus ventas. En un especial de 2024 de Equipo de Investigaciónen el que se analizaba el éxito de estas plataformas de venta un experto en industria textil daba las claves del éxito de Shein.

"No hay ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes", explicaba Pau Almar. "Donde un competidor normal podría tardar semanas o meses, en Shein podemos estar hablando de 10 días, 15 días en repetir esa cosa que está funcionando" agregaba.

Según Almar, "lo que hacen es saltarse una serie de procesos normales". O lo que es lo mismo: "en lugar de planificar colecciones, planifican producto. Producto que funciona, producto que repiten".

Además, Almar señalaba que la producción de estos gigantes asiáticos también es muy eficiente."Lo fabrican cerca de su centro de distribución y lo hacen a tiradas muy cortas de 100, 200 o 300 unidades, que esto es significativamente un volumen mucho menor que un Zara, que un Mango, que podemos estar hablando de decenas de miles". afirmaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

