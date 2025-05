Un agricultor, a punto de perder sus cultivos por una planta solar: "Dijeron que era voluntario alquilar las tierras y ahora las expropian"

El furor por la energía fotovoltaica es un hecho desde el año 2023, cuando Equipo de Investigación hizo un especial en el que descubrió que muchos agricultores está alquilando sus terrenos para la instalación de placas solares. Con beneficios millonarios para algunas localidades, hay otros trabajadores del sector que ven con temor una posible expropiación de sus terrenos.

Es el caso de Pepe Rubio, que tiene una pequeña explotación de olivos en la localidad granadina de Caniles. El hombre contaba entonces que el alquiler de sus terrenos para este fin le reportaría tan solo 12.000 euros anuales frente a os 70.000 que recibe de beneficio por su cuenta. "Me llamaron para decirme que si me interesaba alquilar mis tierras, que era totalmente voluntario. Me dijeron el precio y yo le dije que no, que mi finca produce mucho más", explica el agricultor.

Pero la empresa no entiende un no por respuesta. Al parecer, tras la negativa amenazan con expropiarle los terrenos. "Estos árboles los hemos ido criando con muchísimo esfuerzo, sacrificio, ilusión. Mis árboles son mi medio de vida y ahora te encuentras que quieren arrebatarlo", lamenta el hombre.

La energía solar ha llegado a la casa de muchos para quedarse. En 2023, unas 200.000 familias ya contaban con placas en sus hogares, el doble que el año anterior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.