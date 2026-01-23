Una abogada recuerda lo que dice la ley respecto a las rebajas: "Debe concurrir el precio inicial y el actual"

La abogada especialista en derecho de consumo, María López-Escobar, ha detallado los diferentes límites que dicta la ley a las empresas durante el periodo de rebajas.

Las rebajas es un periodo muy deseado por algunas personas y eso hace a las empresas realizar algunas agresivas campañas. Ahora bien, no todo vale porque la ley fija unos límites claros, aunque algunos comercios los cruzan.

Por ejemplo, como explica la abogada especialista en derecho de consumo, María López-Escobar, las tiendas están obligadas a ser claras en sus descuentos: "La ley también exige que debe concurrir el precio inicial y el precio actual. Por ejemplo en este caso se cumple ya que se contempla que el precio anterior es de 27,99 y el precio actual rebajado es de 12 euros".

Dentro de las tiendas, Equipo de Investigación y la abogada detectan cómo se incumple la normativa. "Aquí vemos un artículo claramente deteriorado, manchado. Esto no podría venderse tampoco como rebaja sino conforme a saldo", afirma María López-Escobar.

Además, la abogada también destaca otro aspecto que fija la ley: sacar a rebajas productos de otras temporadas está prohibido. "Los productos que se traen a las rebajas deben ser de esta misma temporada, puesto que deben estar comercializados en la misma tienda 30 días antes del periodo de rebajas y está claro que este tipo de artículos corresponden con el periodo estival y que por tanto no son de esta temporada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.