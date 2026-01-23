Ahora

Equipo de Investigación

Una responsable de una tienda explica cómo sobreviven frente a los grandes descuentos: "Consideramos que el precio que tienen nuestras prendas lo merece"

Gloria Fayos, responsable online de una tienda de ropa, ha afirmado con rotundidad a Equipo de Investigación que "no competimos con los grandes descuentos porque no los hacemos ni los vamos a hacer".

Mientras el mercado empuja a liquidar, los pequeños comercios trabajan con descuentos menos agresivos. Algunos incluso apuestan por renunciar a las rebajas.

Gloria Fayos, responsable online de una tienda de ropa, considera que es mejor no competir con esas estrategias: "Nosotros realmente con los grandes descuentos no competimos porque no los hacemos ni los vamos a hacer".

"Consideramos que el precio que tienen nuestras prendas lo merece. Son productos nacionales la mayoría de ellos y también por el servicio que nosotros podemos dar al cliente", justifica su decisión.

Además, recuerda un episodio que le hace reafirmarse en su idea: "Una vez que yo iba paseando por un centro comercial, saqué una foto de una pulsera y volví al mes a por esa misma pulsera que estaba en rebajas y resulta que habían subido el precio".

