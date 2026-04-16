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La UE se recompone

Bernardos defiende el regreso de Reino Unido a la UE para reforzar el papel global de Europa: "Tiene una magnífica oportunidad"

El economista considera que la guerra en Oriente Medio y el distanciamiento de EEUU de Europa es una oportunidad para que la UE, aunque destaca la necesidad de contar con Reino Unido.

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El economista Gonzalo Bernardos ha destacado la oportunidad de la Unión Europea ante el distanciamiento de EEUU y la política exterior de Donald Trump en Oriente Medio. Bernardos ha considerado que Europa "podría tener un papel si quisiera" en Oriente Medio y recuperar su importancia a nivel internacional.

"Europa tiene una magnífica oportunidad para decir 'aquí estoy yo' y no depender de Estados Unidos, porque Estados Unidos jamás ha sido tan poco fiable como ahora", ha subrayado Bernardos en El Objetivo, añadiendo que Europa podría lograr un acuerdo "a medio plazo" en la región.

Sin embargo, para recuperar su posición global, el economista ha abogado por contar con el Reino Unido y ha planteado su regreso a la UE. "Yo le abriría la puerta a Reino Unido a volver a la Unión Europea. Si lo juntamos, podemos hacer que toda Europa busque una solución a medio plazo en Oriente Medio", ha subrayado.

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