Paola Ramos, sobre la política antimigratoria de Trump: "Es una misión ideológica. Quiere un EEUU donde la raza blanca domina"

Desde su vuelta al poder hace un año, Donald Trump ha implementado una política antimigratoria brutal en EEUU con la creación de la agencia ICE, cuyas prácticas están siendo muy cuestionadas tanto dentro como fuera del país.

La Casa Blanca se ha fijado el objetivo de llegar al millón de deportaciones y a los 100.000 arrestos diarios. Como afirma la periodista Paola Ramos, residente en EEUU, no se trata de una "misión política o migratoria", sino que es "ideológica" y no parará hasta que "logren acabar con la inmigración total en todo el país".

"Trump echa de menos el EEUU cristiano, conservador, donde la raza blanca domina. En 2050 va a haber más personas latinas y asiáticas que personas blancas y eso le da mucho miedo a la administración de Trump. Están buscando parar esa realidad", ha aseverado la periodista en El Objetivo.

Por eso, "si eres inmigrante blanco o tienes dinero, te abren las puertas". Sin embargo, "si hablas con acento, si no eres blanco, te pueden parar los agentes".

"Quieren generar una atmósfera donde si no cumples con el típico perfil americano te puedes sentir no bienvenido en tu propio país", ha indicado Ramos, que ha recordado que el gobierno estadounidense "ha deportado a cerca de 600.000 personas, la mayoría latinas y sin ningún tipo antecedente".

