Guillermo Fesser: "La señora que reza junto a Trump en el despacho oval vende semillas de resurrección por 114.000 dólares"

Guillermo Fesser explica en este vídeo quién es Paula White, jefa de la Oficina de la Fe en el Gobierno de Trump, que respondería a la necesidad de obtener votos entre el llamado 'cinturón de la Biblia' de sur de Estados Unidos.

"Teníamos que liberarnos del demonio, había mucha maldad en Irán y nuestro ejército ha estado increíble". En estos términos se refería Donald Trump al conflicto en Irán con un discurso en el que Guillermo Fesser ve "contradicciones lamentables".

El periodistas, que lleva varios años afincado en Estados Unidos, recuerda el momento ocurrido hace pocos días, cuando Paula White, la pastora protestante y "consultora espiritual" de Trump y otros miembros de su gabinete rezaban con el presidente en el Despacho Oval.

"Estos creen en la democracia, en la separación de poderes, en la libertad religiosa y de repente han creado una oficina de la Fe en la Casa Blanca para proteger a la religión evangelista", señala Fesser, que asegura que "si fuera un episodio de 'Los Simpson' tendría gracia, pero da mucho miedo".

Sobre White, Fesser apunta que "vende semillas de resurrección que valen 114.000 dólares", un precio que, según ella, "se lo ha dicho Jesús personalmente". Además le habría dicho que "si no tiene 114.000 dólares puede dar 114 y si no 14, pero que dé usted algo".

"Es impresionante la caradura de esta gente", comenta Fesser, que lo explica por la necesidad de votos de Trump y el hecho de que hay "muchísima gente muy inculta" en lo que se conoce como el 'cinturón de la Biblia' del sur de Estados Unidos: "Están apoyando a Israel porque lo dice la Biblia, y confunden el Israel de hace 2.000 años con el de ahora, que no tiene nada que ver", señala.

Fesser recuerda que "el día tres" de su mandato, Trump "se cargó el ministerio de Educación" y en Estados Unidos se han prohibido libros como 'El Capitán Calzoncillos' o 'El diario de Ana Frank'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.