Hoy, en laSexta, especial 'El Objetivo: la factura del caos', con Ana Pastor, sobre los costes de la guerra en Oriente Medio

Ana Pastor contará con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, así como con el exembajador Javier Ruperez, el economista Gonzalo Bernardos, la comandante Zaida Cantera, el exministro de Consumo Alberto Garzón y los periodistas Ignacio Escolar y Juan Fernández-Miranda.

Esta noche, a partir de las 23:00 horas en laSexta, Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de un especial de El Objetivo para analizar la última hora de la guerra en Oriente Medio y su impacto a nivel económico.

Para ello entrevistará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que responderá a las preguntas de Pastor sobre la escalada de precios tras el inicio de las hostilidades.

Ana Pastor estará al frente de una mesa de analistas integrada por el exembajador en Washington Javier Rupérez, el economista Gonzalo Bernardos, la comandante Zaida Cantera, el exministro de Consumo Alberto Garzón y los periodistas Ignacio Escolar y Juan Fernández-Miranda.

Además, el espacio realizará conexiones en directo con Israel, Irán, Líbano y Estados Unidos.

El Objetivo vuelve a apuntar a los temas de plena actualidad. En las últimas semanas, el equipo ha puesto el foco en Venezuela, Groenlandia, Mineápolis (EEUU) y también en Irán durante las manifestaciones contra el régimen de los últimos años.

Esta edición especial de El Objetivo de Ana Pastor podrá seguirse también en el extranjero a través de Antena 3 Internacional y atresplayer.

Gran seguimiento de los especiales de El Objetivo

El Objetivo de Ana Pastor batió su récord de temporada con el especial La nueva guerra, la semana pasada, al firmar un 8,6% de cuota de pantalla, su mejor dato desde noviembre de 2024. El espacio dirigido por Ana Pastor congregó a 525.000 seguidores y 2.409.000 espectadores únicos. Con esas cifras, lideró sobre todos sus competidores privados en +2,3 y +1 puntos

Además, ofreció en febrero pasado el especial Tras los pasos de los matones de Trump, casi 1,9 millones de espectadores únicos, promediando una media de 5,4% y 353.000 seguidores.

Los especiales de El Objetivo, con una media de 6,7% y 548.000 espectadores, firmaron un extraordinario mes en el inicio del año con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), que fue el más visto de su historia con 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, así como el de mayor cuota de temporada (8,5%). También fue líder sobre su directo competidor.

