Análisis en 'El Objetivo'

Fesser, preocupado por "la sed de venganza" de Irán: "¿Vamos a ver en Europa autobuses que van a atropellar a la gente?"

Guillermo Fesser pone encima de la mesa el peligro de la "venganza de Irán". Recuerda que toda la familia del nuevo líder, Mojtaba Jamenei, ha sido asesinada y que esto podría activar células terroristas "en tantos sitios".

El especial de 'El Objetivo: la factura del caos' cuenta con un invitado de excepción: Guillermo Fesser, que aporta su visión, como periodista que lleva muchos años residiendo en Estados Unidos, sobre el conflicto en Irán.

Una guerra que, afirma Fesser, "a Rusia le va de maravilla" ante la posibilidad de que se le levanten los embargos y pueda volver a vender petróleo.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a Fesser es "la venganza de Irán". En este sentido, recuerda que el líder supremo iraní "es un señor al que le han matado a sus padres, a su mujer y a su hijo" y que, por tanto, tendrá "sed de venganza".

"¿Vamos a empezar a ver otra vez en Europa autobuses que van a atropellar a la gente en las avenidas", se pregunta el periodista, al que le parece "peligrosísimo" la cantidad de células terroristas que "pueden activarse en tantos sitios".

