Guillermo Fesser: "Trump puede destrozar el mundo con tal de que no se hable de Epstein"

Guillermo Fesser analiza las contradicciones en el discurso de Donald Trump sobre Irán y explica que todo este conflicto sería una distracción para que no se hable de Epstein ni de las elecciones de noviembre, que "las pierde salvo que haga trampas".

Guillermo Fesser analiza en el especial de 'El Objetivo: la factura del caos', la situación en Estados Unidos ante la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán.

El periodista, residente en Estados Unidos desde hace años, opina sobre los bandazos en el discurso de Trump, que en el mismo acto dice que a la guerra le queda poco y que durará lo que tenga que durar.

"Como no sabemos el objetivo de esta guerra es muy fácil declarar victoria", señala Fesser, que define los ataques de Trump a España como un "cachondeo" de "bully que empuja al que tiene delante".

Para el periodista, lo triste de todo esto es que Trump "puede destrozar el mundo con tal de que no se hable de los papeles de Epstein, que es lo que le preocupa".

En opinión de Fesser, toda esta iniciativa bélica no solo pretende distraer respecto a Epstein, sino también de cara a las elecciones de noviembre que "las pierde sí o sí, salvo que haga trampas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.