La caza al migrante convertida en videoclip: el ICE lanza vídeos con pinta de tráiler para defender sus redadas

La otra cara Montaje cinematográfico, música épica y frases de película para vender como 'cool' lo que, para miles de personas, es vivir con el miedo real a que tiren tu puerta abajo a medianoche.

La administración Trump ha implementado una estrategia para convertir las redadas antiinmigración del ICE en un producto visual atractivo, similar a un videojuego o película de acción. En lugar de mostrar el miedo y las detenciones, los vídeos están diseñados para redes sociales con música potente, montaje dinámico y estética cuidada. Estos clips buscan enganchar a los jóvenes, pero ocultan la realidad: personas perseguidas y familias separadas.

Convertir el miedo en una marca. Ese es el plan. La administración Trump sigue una nueva estrategia: vender las redadas antiinmigración del ICE como si fueran algo guay, casi un videojuego. En vez de mostrar detenciones, miedo y familias aterrorizadas, lo empaquetan todo con música potente, montaje dinámico y frases que podrían estar en el tráiler de la última peli de acción.

"Ey, ¿quieres ver algo que mola? ¿No? Bueno, pues te lo voy a enseñar igualmente. Echa un vistazo a esta escena, nadie puede hacerlo como lo hago yo." No es ficción. No es Netflix. Es propaganda.

Lo que vemos son vídeos pensados para redes sociales: planos picados, cámara lenta, colores saturados y un ritmo calculado para enganchar a los más jóvenes. Una estética tan cuidada que casi olvida lo esencial: detrás de ese "espectáculo" hay personas perseguidas, comunidades enteras con miedo y familias separadas.

En uno de los clips, un agente suelta: "No te estaba escuchando, estaba tirando abajo puertas." Así, sin filtros. La caza al migrante convertida en adrenalina, como si fuera un deporte extremo.

Los agentes aparecen uniformados, armados y con mensajes patrióticos del tipo "por Dios y por el país". Un intento claro de heroificar unas acciones que en la vida real están siendo cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, abogados migratorios y colectivos sociales.

El objetivo es obvio: normalizar las redadas, restarles gravedad y convertirlas en un producto visual que puedas consumir en Instagram como si fuera cualquier otro reel.

Mientras tanto, lo que no aparece en esos vídeos es lo importante: familias desesperadas, niños aterrados, gente que simplemente quiere vivir sin miedo a una puerta derribada a medianoche.

En esta nueva campaña de marketing, el ICE y la Patrulla Fronteriza no solo muestran lo que hacen… lo venden. Transforman la desesperación del migrante en un clip de entretenimiento. Y lo que para miles de personas es un infierno, en redes sociales se intenta presentar como algo 'cool'.

