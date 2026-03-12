Guillermo Fesser: "Trump existe porque en EEUU hay mucha falta de educación"

El periodista analiza el auge de Donald Trump y alerta sobre la falta de información y educación internacional en Estados Unidos: "Es muy difícil explicar a la gente lo que pasa y que lo crean".

El periodista Guillermo Fesser ha analizado en el especial 'El Objetivo: la factura del caos' el clima político y social que se vive en Estados Unidos y las razones que, a su juicio, explican el fenómeno político de Donald Trump.

Según Fesser, una de las claves está en la forma en que se construye la identidad nacional desde la infancia. "Donald Trump existe porque en Estados Unidos, tristemente, hay una gran falta de educación sobre el mundo en general", ha afirmado. El periodista ha explicado que desde muy pequeños los niños estadounidenses juran lealtad a la bandera y reciben un mensaje constante sobre la excepcionalidad del país: "Desde el primer día les dicen que Estados Unidos es el número uno del mundo, el mejor país del mundo, y que todo el mundo quiere venir porque es el país de las libertades".

En ese contexto, sostiene que incluso personas con alta formación académica tienen dificultades para contrastar esa narrativa. "Es muy difícil explicarle a un estadounidense —y hablo de gente educada, con títulos universitarios, doctores o ingenieros— lo que realmente está pasando. Muchas veces no tienen información suficiente", ha señalado, recordando conversaciones recientes que mantuvo durante una estancia en Minneapolis.

Fesser también ha señalado el debilitamiento del sistema informativo en el país. A diferencia de lo que ocurre en Europa, explica, Estados Unidos no cuenta con grandes medios verdaderamente nacionales y durante décadas la información dependió del periodismo local. "Llegó internet y se cargó gran parte de ese periodismo local. Ahora hay menos información y más opinión", ha advertido.

En su opinión, ese vacío ha sido ocupado por comentaristas, influencers o figuras mediáticas que refuerzan las creencias previas de cada audiencia. "Estamos en manos de lo que llaman ‘pundits’, de iluminados que cuentan lo que cada uno quiere escuchar", ha señalado.

El periodista también ha criticado los cambios en el sistema educativo impulsados por sectores conservadores. "Lo primero que ha hecho Donald Trump es cargarse el Ministerio de Educación", ha afirmado, aludiendo además al impulso del 'homeschooling' en algunos estados del llamado 'cinturón bíblico'.

Por último, Fesser ha subrayado la distancia que existe entre la población estadounidense y las guerras en las que participa el país. "Vas al aeropuerto, ves a un soldado y la gente le dice ‘thank you for your service’, pero las guerras no se viven allí. Salvo que tengas un familiar implicado, no te enteras" ha explicado.

A todo ello se suma, según denuncia, el deterioro de la confianza en los medios. "Trump ha sido muy listo llamando fake news a los periodistas que queremos contar lo que ocurre. Mucha gente ya no se fía de nosotros, y así es muy difícil explicar con datos lo que realmente está pasando", ha concluido.