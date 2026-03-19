Margallo advierte a Trump: "No puede permitirse otro Vietnam" y recuerda que EEUU ha perdido todas las guerras desde 1945

El exdiputado al Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores lamenta la falta de recuerdos del presidente de los EEUU. Cree que "no puede permitirse un Vietnam de ninguna manera", pues la opinión pública jamás se lo permitiría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido más féretros de soldados fallecidos en la guerra contra Irán, un conflicto que ha suscitado críticas dentro del propio Ejército estadounidense. Ante la pregunta de si Irán podría convertirse en un nuevo Vietnam, Trump ha expresado que no teme esa posibilidad. José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, ha criticado la falta de memoria histórica de Trump, advirtiendo que la opinión pública no toleraría otro Vietnam. Margallo ha recordado que Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra desde 1945, destacando el empate en Corea y el fracaso en Afganistán.

Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que vestirse de luto para recibir, de nuevo, más féretros con cuerpos de soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán.

El Ejército de EEUU ha mostrado su desacuerdo por el inicio de esta guerra, pero a Trump parece no preocuparle las bajas entre sus tropas. "¿Si pones tropas en Irán, será otro Vietnam?", le ha preguntado un periodista, y Trump ha respondido: "No tengo miedo, realmente no tengo miedo anada".

Ante esto, José Manuel García-Margallo, exdiputado al Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores, ha lamentado la falta de recuerdos del presidente de los EEUU. Cree que "no puede permitirse un Vietnam de ninguna manera", pues la opinión pública jamás se lo permitiría.

Y recuerda Margallo que "EEUU ha perdido todas las guerras en las que ha entrado desde el año 1945". Es más, tal y como ha explicado en el especial de El Objetivo, Estados Unidos solo ha logrado "un empate" en Corea, pero el resto "ha sido un desastre". El último conflicto fue Afganistán, y ahora "el régimen de los talibanes está peor".

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