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Trump contra todos

Un amigo del papa niega que esté "preocupado" por los ataques de Trump: "Quieren que pierda los nervios, no lo lograrán"

Miguel Ángel Martín describe a León XIV como un hombre "muy tranquilo" y recuerda que ha hablado de la paz "desde el primer momento que se asomó al balcón".

amigo León XIV
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Miguel Ángel Martín es amigo del papa León XIV desde hace muchos años y siempre le ha descrito como un hombre tranquilo y sereno. Por eso no cree que los ataques públicos de Donald Trump vayan a alterar su discurso o defensa de la paz.

"Estará disgustado, evidentemente, porque la situación es muy seria, pero él lo ha dicho muy claro 'no tengo miedo'. Seguro que no lo tiene ni se va a callar", ha declarado Martín, secretario general de los Agustinos, en El Objetivo.

Martín ha afirmado que hay quien dice que el enfrentamiento "está orquestado por el propio Trump para hacerle perder los nervios, pero creo que no lo logrará". "Él está igual de tranquilo que siempre. No está especialmente enfadado ni preocupado, es una persona muy tranquila", ha subrayado el Agustino.

El amigo del papa ha reivindicado que León XIV ha hablado de la paz "desde el primer momento que se asomó al balcón", por lo que sus palabras no van en contra de Trump.

"Lo que pasa es que luego ha habido muchos episodios. El obispo castrense de EEUU ha dicho que los soldados no tengan miedo de no seguir las órdenes si van contra su conciencia, es la doctrina de la Iglesia, pero en estos momentos es una cosa muy seria", ha indicado.

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