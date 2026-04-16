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Trump contra todos

Margallo dice que no está "sorprendido en absoluto" por el enfrentamiento de Trump con el papa: "De él te puedes esperar cualquier cosa"

El exministro de Exteriores recuerda que la Iglesia católica americana es "muy conservadora" y dista de los planteamientos del papa León XIV.

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José Manuel García-Margallo dice no haberse sorprendido "en absoluto" por el enfrentamiento público de Donald Trump con el papa León XIV, ya que el presidente estadounidense rechaza "cualquier contradicción a sus tesis".

"No me ha sorprendido, de Trump te puedes esperar cualquier cosa", ha asegurado Margallo en El Objetivo.

El exministro de Exteriores ha explicado que el papa tiene una posición en la iglesia americana "distinta a la que tiene Trump", algo que no gusta al republicano. "La Iglesia católica americana es muy conservadora y el papa no lo es. Así que no me ha chocado", ha subrayado.

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