Margallo dice que no está "sorprendido en absoluto" por el enfrentamiento de Trump con el papa: "De él te puedes esperar cualquier cosa"

El exministro de Exteriores recuerda que la Iglesia católica americana es "muy conservadora" y dista de los planteamientos del papa León XIV.

José Manuel García-Margallo ha expresado no sentirse sorprendido por el enfrentamiento público entre Donald Trump y el papa León XIV, ya que el presidente estadounidense rechaza cualquier contradicción a sus tesis. En el programa "El Objetivo", Margallo afirmó que de Trump se puede esperar cualquier cosa. Además, explicó que el papa tiene una posición en la iglesia americana diferente a la de Trump, lo cual no agrada al republicano. Según Margallo, la Iglesia católica americana es muy conservadora, mientras que el papa no lo es, lo que hace que el conflicto no le resulte chocante.

José Manuel García-Margallo dice no haberse sorprendido "en absoluto" por el enfrentamiento público de Donald Trump con el papa León XIV, ya que el presidente estadounidense rechaza "cualquier contradicción a sus tesis".

"No me ha sorprendido, de Trump te puedes esperar cualquier cosa", ha asegurado Margallo en El Objetivo.

El exministro de Exteriores ha explicado que el papa tiene una posición en la iglesia americana "distinta a la que tiene Trump", algo que no gusta al republicano. "La Iglesia católica americana es muy conservadora y el papa no lo es. Así que no me ha chocado", ha subrayado.

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