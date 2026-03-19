Jon Lee Anderson critica a los votantes de Trump: "La historia los juzgará por dejar entrar al poder a un déspota"

El periodista y escritor estadounidense, Jon Lee Anderson, coge prestadas las palabras de Fidel Castro en su juicio, cuando dijo: "La historia me absolverá", para asegurar que, en este caso, "la historia no va a absolver a Donald Trump".

Jon Lee Anderson, reconocido periodista y escritor estadounidense, ha calificado al presidente Donald Trump como un "déspota" y "un matón de colegio", criticando también a sus votantes. Durante su participación en el especial "El Objetivo: frenar a Trump", Anderson expresó que los estadounidenses están "en shock" por los constantes desmanes de Trump, quien recibió el apoyo de 77 millones de personas. Cree que la historia no absolverá a Trump ni a quienes lo llevaron al poder, ya que considera que está construyendo una "monarquía autoritaria". Sobre las declaraciones de Trump respecto a Cuba, Anderson opina que son una distracción de su fracaso en Irán.

Como un "déspota", "un matón de colegio" y una persona que no respeta la democracia. Así ha definido Jon Lee Anderson al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero también, ha tenido palabras muy duras para sus votantes, para los trumpistas.

Jon Lee Anderson, periodista estadounidense y escritor, conocido por ser uno de los grandes cronistas de las guerras contemporáneas y de la política internacional, ha sido uno de los invitados de este miércoles en el especial El Objetivo: frenar a Trump.

Considera que los estadounidenses están "en shock" porque su presidente "todos los días comete algún desmán". Se ha mostrado realmente triste al recordar que a Trump le votaron 77 millones de personas, aunque cree que "la historia los juzgará por dejar entrar al poder a un déspota". Ha cogido prestadas las palabras de Fidel Castro en su juicio, cuando dijo: "La historia me absolverá", para asegurar que, en este caso, "la historia no va a absolver a Donald Trump".

Pero tampoco a los estadounidenses que le dieron la entrada a la Casa Blanca a una "persona que no le importa la democracia" y está "empeñado en construir una especie de monarquía autoritaria", ha dicho.

Sobre la posible toma de Cuba, después de que Trump dijera: "Tendré el tremendo honor de tomar Cuba", Jon Lee Anderson asegura que solo lo dice "para desviar el foco de su gran fracaso en Irán". "Dos más dos son cuatro".

Y explica: "Todos notamos que lo de Irán le viene mal, se está empantanando", por lo que tiene que buscar una posible victoria en otro lugar. "De pronto", asegura, "toda la atención mediática se centra donde él gire el foco".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.