Trump asegura que Cuba está "muy mal estado" y que harán "algo con ellos pronto"

Los detalles El presidente estadounidense ha aseverado que están en conversaciones con su secretario de Estado, Marco Rubio, quien no ha querido desvelar las cuestiones sobre las que está discutiendo con los dirigentes cubanos.

Donald Trump está centrado en el conflicto con Irán, pero ya tiene en la mira a Cuba, afirmando que el país está en "muy mal estado" y que pronto tomarán medidas. Durante un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, en la Casa Blanca, Trump mencionó que los dirigentes cubanos están en conversaciones con su secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio comentó que Cuba enfrenta una economía disfuncional y un sistema de gobierno insostenible, sugiriendo la necesidad de nuevos líderes. Trump destacó su intervención en Venezuela como un éxito que mejoró las relaciones bilaterales.

Donald Trump todavía está inmerso en el conflicto de Irán, pero tiene clara cuál es su siguiente parada: Cuba. El presidente estadounidense ha aseverado que el país está en "muy mal estado" y que harán algo con ellos "pronto".

Así lo ha afirmado el republicano a los medios de comunicación en la Casa Blanca durante el encuentro que ha mantenido con el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin. Y durante su breve declaración sobre Cuba, también ha desvelado que los dirigentes del país caribeño están en conversaciones con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Este lunes, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

No obstante, esta medida es insuficiente para Rubio, tal y como ha expresado también en ese mismo encuentro: "Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema de gobierno que no pueden arreglar. Lo que anunciaron el lunes no es lo suficientemente drástico. No va a arreglarlo. Así que tienen que tomar decisiones importantes sobre el comercio".

Sin embargo, no ha desvelado lo que están discutiendo en esas conversaciones. Eso sí, ha dejado claro que Estados Unidos quiere a otros mandatarios al frente del país: "Su economía no funciona, es disfuncional y es una economía que ha sobrevivido gracias a subvenciones primero de la Unión Soviética y después de Venezuela. Y como ya no las tienen, ahora tienen muchos problemas. Y las personas al frente no lo están solucionando. Deberían tener nuevas personas al frente".

Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años, el jefe de la diplomacia estadounidense ha detallado que esta medida "está vinculada al cambio político en la isla".

Tras acabar, Trump ha sacado el ejemplo de su intervención en Venezuela y de cómo ahora la relación con el país latinoamericano es "casi increíble" tras una acción que "ha sido buena para Estados Unidos y Venezuela".

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