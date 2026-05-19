Ignacio Escolar, sobre la imputación de Zapatero: "Es un referente del PSOE, pero esto es un golpe muy duro para toda la izquierda"

Ignacio Escolar señala que "dar por culpable a Zapatero es precipitado", pero destaca que "hay bastantes indicios para investigar": "está acreditado que esta empresa está pagando a Zapatero a través de pagos periódicos durante cuatro o cinco años".

El juez José Luis Calama ha citado el próximo 2 de junio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Ignacio Escolar analiza en el plató de El Objetivo el caso y cómo puede afectar al PSOE y al Gobierno: "Zapatero ha sido un presidente del Gobierno muy respetado no solo por su partido sino por buena parte de la izquierda, es un auténtico referente y esto es un golpe muy duro para toda la izquierda".

El periodista destaca que se ha leído el auto y está "bastante de acuerdo" con Miguel Ángel Campos en que "hay bastantes indicios para investigar": "Hay una parte en la que están bastante probada con mensajes y correos de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, dueño de Análisis Relevante y que es la persona que se acerca a estas empresas para ofrecer sus servicios".

Y es que el periodista señala que "está acreditado que cuando Plus Ultra contrata a esta empresa, piensa que está contratando a todo Zapatero y está acreditado que esta empresa está pagando a Zapatero a través de pagos periódicos durante cuatro o cinco años con cantidades muy altas en total". "Casi medio millón de euros a Zapatero y 240.000 euros a la empresa de sus hijas a lo largo de cuatro o cinco años", detalla Escolar.

Sin embargo, el director de 'eldiario.es' también afirma que "en el auto todavía queda una segunda parte". "El juez afirma con mucha rotundidad" que Zapatero "es el líder de la trama", señala Escolar, que, destaca que falta "algo que demuestre que eso que vendía Julio Martínez, realmente, era algo en lo que participaba Zapatero".

Por otro lado, Ignacio Escolar explica que "hay algo también muy relevante que es el punto en el que se conecta todo con una trama offshore": "Para mí es la parte más endeble del acto", señala el periodista, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Se habla de una empresa que está constituida en Dubái y, para probar que esa empresa se constituye por orden de Zapatero, el juez cita que ese mismo día o el día anterior, Zapatero comió con Julio Martínez y eso es un salto muy fuerte para dar".

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