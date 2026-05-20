Esteban Urreiztieta explica por qué llama comisionista a Zapatero: "La gran novedad son esos dos millones de euros de la sociedad de Dubái"

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', explica por qué llama "comisionista" a Zapatero tras su imputación: "La novedad son esos tres millones de dólares de la sociedad de Dubái vinculados a ese contrato del 1% a cambio del rescate".

Ana Pastor pregunta a Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', en el plató de El Objetivo por la portada de este miércoles del periódico sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. "En la portada habláis directamente del 'comisionista Zapatero'", explica la periodista, que pregunta al subdirector del periódico por qué "dan por hecho algo que menciona el auto en la página 10 de que hay una asesoría inexistente": "¿Si no asesoraba para vosotros directamente ya dais por hecho que es un comisionista?".

"Precisamente por lo que concluye el juez", explica Urreiztieta, que recuerda que en enero ya avanzaron en el periódico que "Zapatero había cobrado de una extraña empresa controlada por un extraño empresario , Julio Martínez, con el que mantenía una amistad, después de haber mantenido siempre que su relación con Venezuela había sido altruista".

Es decir, siempre ha dicho que "nunca había cobrado del régimen y que nunca había cobrado de empresas con relación con ese régimen", recuerda el periodista, que destaca que, de pronto, se encuentran "con que una compañía aérea como Plus Ultra, de capital venezolano aunque es una compañía española, le había pagado a través de su amigo Julio Martínez, que a su vez estaba contratado como asesor externo". Por otro lado, señala que "hay un elemento muy importante para sostener ese término de comisionista" y es que "hay un contrato que contempla el cobro de la comisión del 1% por parte de Julio Martínez, que firmó con Plus Ultra".

Por otro lado, el subdirector de 'El Mundo' destaca que "la gran novedad que aporta el auto es que hay una sociedad radicada en Emiratos Árabes a través de la que, presumiblemente, se iba a articular la comisión y de la que dice el juez que había un plan de negocio para mover dos millones de euros". Esteban Urreiztieta afirma que "las cifras que cobraban Zapatero y sus hijas de Análisis Relevante" son "ligeramente superiores" a lo que ya sabían. Además, el periodista recuerda que las cifras las cobraban de "la sociedad instrumental creada por su amigo Julio Martínez que hace que lo que cobra de Plus Ultra lo traspasa a la familia Zapatero": "Hasta ahora teníamos conocimiento de 660.000 euros y el juez apunta a que la cifra asciende a 730.000".

Por último, el periodista insiste en que "la gran novedad son esos tres millones de dólares (dos millones de euros) de la sociedad de Dubái vinculados a ese contrato del 1% a cambio del rescate".

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