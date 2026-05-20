Radiografía de Plus Ultra: un rescate de 53 millones de euros pese a un 0,004% de pasajeros de aeropuertos españoles

Fue "una de las cuatro aerolíneas que rescató el Gobierno de Sánchez durante la pandemia" y "el Ejecutivo lo argumentó diciendo que era estratégica por sus conexiones con Latinoamérica", pero, según ha explicado Marina Valdés, "únicamente tenía conexión con cuatro puntos": Caracas, Lima, Quito y Guayaquil.

El Objetivo de Ana Pastor ha analizado la noche de este martes la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Ante esto, la periodista ha señalado la aerolínea "no era una compañía cualquiera". "No era una compañía con una prioridad para la que hay montada ahora", ha apuntado. La periodista Marina Valdés ha añadido que "sería mucha coincidencia que alguien de esta mesa hubiera volado con Plus Ultra porque los pasajeros que ha llevado representan el 0,004% de los pasajeros totales" de los aeropuertos españoles.

"Su rescate siempre fue muy controvertido", ha asegurado Valdés. "Es una empresa que se fundó en 2011 y una de las cuatro aerolíneas que rescató el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Lo cierto es que el Ejecutivo lo argumentó diciendo que era estratégica por sus conexiones con Latinoamérica, pero viendo los datos y las cifras, únicamente tenía conexión con cuatro puntos con Caracas, Lima, Quito y Guayaquil, y solo uno de sus cuatro aviones en el momento del rescate estaba operativo. El resto estaban alquilados pero no funcionaban", ha explicado.

Además, ha aclarado que "la plantilla tampoco era muy extensa, tenía únicamente 350 empleados". "Pero a pesar de esos datos y a pesar de la controversia, el Gobierno de Sánchez dio luz verde a ese rescate en 2021 por valor de 53 millones de euros y la tormenta de críticas del Partido Popular, que siempre dijo que su accionariado estaba vinculado con el chavismo de Venezuela", ha aclarado.

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