Joaquim Bosch critica a los políticos que están "dinamitando la presunción de inocencia" de Zapatero: "Le están condenando"

El magistrado Joaquim Bosch critica que mientras "una parte de los políticos está dinamitando la presunción de inocencia de Zapatero", otra parte, "sin haberse leído el auto, habla de guerra judicial y campaña" contra el expresidente del Gobierno.

Ana Pastor pregunta a Joaquim Bosch "si hay indicios relevantes en este auto de imputación para esta investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero". "A mí me parece fundamental entender el origen de esta causa porque explica bastantes", afirma el magistrado, que destaca que "se basa en otra investigación sobre el rescate de Plus Ultra, en el que están imputados y varios de sus directivos, por haber dado no solo un uso indebido, sino presuntamente delictivo, al dinero de rescate a través de lavado de dinero a través del blanqueo capitales, entre otros".

"En el curso de esa investigación detecta que hay una serie de mensajes de sus directivos en los que indican que para conseguir ese dinero de rescate es una posibilidad importante llegar hasta Zapatero para que medie por ellos o estudiar esa cuantía del rescate", explica el magistrado, que destaca que "hay multitud de mensajes que se van desvelando de cómo se llega a la persona de confianza de Zapatero, que es Julio Martínez".

También de "cómo se llega a una serie de acuerdos económicos y contractuales" y "cómo, finalmente, según la investigación, Julio Martínez paga las cantidades acordadas a Zapatero bajo una pantalla hipotética de informes de consultoría falsos". "Estos son los elementos iniciales que se basan en muchos mensajes, en pagos, en contratos y en otros elementos de cuenta", destaca Bosch, que resalta que "esta interpretación, no lo olvidemos, es con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción".

"Por eso, yo creo que hay datos relevantes que justifican que haya una investigación judicial", señala el experto, que explica que "Zapatero, por supuesto, puede desvirtuar todo esto en su declaración y en los próximos días, porque ahora tienen el derecho de defenderse".

Por otro lado, el magistrado confiesa que le "maravilla, a veces, la actitud de nuestros dirigentes políticos": "Creo que ante un caso de tantísima trascendencia como este, podían hacer pedagogía constitucional para ilustrar a la ciudadanía de cómo debemos actuar ante estas situaciones". Sin embargo, critica que "tenemos una parte de nuestros políticos que se están dedicando a dinamitar la presunción de inocencia y a condenar a Zapatero cuando todavía ni siquiera ha podido hablar en sede judicial".

"Y a otra parte de nuestros políticos que, claramente, sin haberse leído al auto y sin haber desvirtuado lo más mínimo todos estos indicios que estoy comentando, ya hablan de una guerra judicial y de una campaña política contra Zapatero", lamenta el magistrado, que asegura que le parece todo "muy desmoralizante". Por eso, Joaquim Bosch concluye tajante: "Creo que hay que esperar a que declare Zapatero y ver cómo continua la causa".

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