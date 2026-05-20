Beatriz Parera señala que "el juez está yendo con pies de plomo": ni detuvieron a Zapatero durante el registro ni le incautaron el móvil

La periodista ha explica que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama "es extremadamente garantista" en la imputación del expresidente del Gobierno.

La periodista de 'El Confidencial' Beatriz Parera ha analizado la noche de este martes en El Objetivo la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asigna en el auto de imputación un papel de "núcleo decisor" o "vértice" de la estructura, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

Parera ha señalado que "el juez está yendo con pies de plomo y se nota en muchas cosas". "Lo más normal en un operativo de estas características como el de hoy, es que hubiera habido por lo menos una detención durante el registro", ha apuntado. Así ha señalado que mientras se registraba el despacho de Zapatero, lo normal es que este "hubiera permanecido retenido a medida que los agentes iban mirando todo lo que podían encontrar allí". "Y eso no ha sucedido", ha dicho.

"Tampoco se le ha incautado el móvil a pesar de que la policía quería incautárselo. Es decir, es el juez el que dice que no y es una prueba más de que este juez es extremadamente garantista", ha asegurado sobre el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

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