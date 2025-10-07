Un diputado israelí señala que no puede salir a la calle tras denunciar el genocidio en Gaza: "Si me callo, vamos a perder todos"

Ofer Cassif ha denunciado los crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza y Cisjordania, algo que ha provocado que salir a la calle sea peligroso para él. "Fui a la peluquería y alguien intentó atacarme".

Ofer Cassif es un diputado israelí que no ha dudado en denunciar el genocidio que se está cometiendo en Gaza, un hecho que provocó que le expulsasen del Parlamento al escucharle mencionar este término.

"Dije y digo que se están cometiendo atrocidades, crímenes de guerra, en Gaza y Cisjordania", ha destacado, explicando que llegó a enviar una carta La Haya para investigar a Netanyahu.

Unas declaraciones que han hecho que ahora no pueda salir a la calle porque es peligroso para él. "La última vez que fui a la peluquería alguien intentó entrar para atacarme", ha desvelado.

Este diputado israelí ha contado en El Objetivo que la mayoría de la población, cerca de un 80%, está en contra de la continuación de este genocidio. Sin embargo, ha explicado que es por los rehenes y los soldados israelíes. "La mayoría no tiene ningún interés por los palestinos", ha asegurado.

Ofer Cassif ha defendido que él debe decir la verdad, dejando claro que hablar de genocidio no es ir en contra de Israel. "Si me callo, vamos a perder todos, israelíes y palestinos", ha indicado.

