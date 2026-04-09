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Xavier Colás explica por qué el hombre fuerte de Putin en EEUU "disfruta de lo lindo en redes sociales" criticando a la OTAN

Xavier Colás escritor y autor de 'Putinistán' ayuda a comprender cuál es el papel del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la guerra de Oriente Medio.

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Ahora que sabemos que el alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán ha durado solo un día, son muchas las voces que opinan y se preguntan por los escenarios que vendrán en el futuro más cercano; sin embargo, hay figuras claves que han apostado por el silencio. Entre ellos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Aunque, como ha explicado en El Objetivo Xavier Colás, escritor y autor de 'Putinistán', "los rusos se suelen tomar su tiempo, porque Putin no tiene ningún tipo de contestación". Sin embargo, ha querido subrayar que su hombre fuerte en Estados Unidos, lleva días disfrutando de lo lindo por todo lo que está pasando dentro de la OTAN por las envestidas de Trump contra sus aliados.

"Es interesante que en Rusia a la prensa occidental se nos siga llamando gringos y ahora no hay nada más gringo que las redes sociales de algunos jerifantes de Putin, que están alabando lo que dicen Vance y Trump", ha explicado Colás. Porque están criticando que la OTAN no apoya a EEUU.

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