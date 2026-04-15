Javier Solana augura un acuerdo entre EEUU e Irán "en pocos días": "Trump trata con todas sus fuerzas salir de este embrollo"

Entre líneas El diplomático español considera que EEUU pactará con Irán una limitación del enriquecimiento de uranio durante unos años, un acuerdo similar al firmado en 2015 y del que Trump se salió en 2018.

Javier Solana intenta mantenerse "objetivo" al analizar la guerra en Oriente Medio y la crisis internacional que han desatado Estados Unidos e Israel con su operación 'Furia Épica'. Sin embargo, si hay algo que el ex secretario general de la OTAN vea claro, es que Donald Trump "está tratando con todas sus fuerzas de salirse de este embrollo", lo que le lleva a pensar que Washington y Teherán llegarán a un acuerdo de paz "en pocos días".

"Está en un lío muy grande, quiere salir y lo que está haciendo es bastante incongruente", ha opinado el diplomático español durante una entrevista en El Objetivo, en la que ha valorado los avances en las negociaciones para acabar con la guerra.

Solana participó durante años en las negociaciones con Irán que culminaron con la firma en 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Donald Trump fue muy crítico con este acuerdo y en 2018, durante su primer mandato, sacó a EEUU del mismo. Ahora, Solana plantea que EEUU va a llegar a un pacto similar pese a los reproches que ha lanzado repetidamente el republicano.

"¿Se acuerda de que Trump se salió de ese acuerdo porque le parecía indigno? Pues ahora está trabajando en una situación que más o menos sería llegar a eso. Creo que va a haber una negociación y que Irán reconocerá que no va a enriquecer uranio durante unos años", ha planteado Solana, que también fue alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

El diplomático también ha sostenido que "Irán no quiere reconocer que no tiene derecho a enriquecer uranio" y que la cuestión clave es cuántos años se va a comprometer a no hacerlo.

"Es una situación delicada. Creo que el posible acuerdo está por ahí y que lo veremos dentro de, no digo semanas, sino de pocos días", ha esgrimido, lamentando que "todo el desastre que se ha hecho, ya está hecho".

Asimismo, ha apuntado a China, a la que le está perjudicando especialmente el cierre del estrecho de Ormuz. "Hay que mirar qué le está dando Trump a China, si lo va a aprovechar o no", ha expuesto.

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