EEUU e Irán acercan posturas para ampliar el alto el fuego entre desconfianzas y amenazas por el doble bloqueo de Ormuz

Sí, pero... EEUU niega haber solicitado de momento una extensión del alto el fuego, aunque esa opción está sobre la mesa.

Estados Unidos e Irán están acercándose para poner fin a una guerra de 47 días, aunque persisten la desconfianza y las amenazas militares. Donald Trump ha declarado que el final del conflicto está cerca, mientras que los esfuerzos diplomáticos se han intensificado. El jefe del Ejército paquistaní ha visitado Teherán para reanudar negociaciones, y se han intercambiado borradores de propuestas. Se espera una segunda ronda de contactos la próxima semana, y se discute una prórroga del alto el fuego. Sin embargo, las discrepancias persisten, especialmente en temas como el enriquecimiento de uranio y el alto el fuego en Líbano.

Estados Unidos e Irán estarían acercando posturas para acabar con la guerra que ya cumple 47 días, aunque la desconfianza entre ambos países sigue latente, al igual que las amenazas militares y las discrepancias en puntos claves de ese posible acuerdo de paz.

Pese a la inestabilidad de la situación, este miércoles sí que se han acogido con cierto alivio las declaraciones de Donald Trump, que de nuevo ha vuelto a decir que el final del conflicto "está cerca".

"Creo que está cerca del final, sí. Lo veo muy cerca del final. ¿Saben qué? Si me fuera ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país. Y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", ha afirmado el presidente estadounidense en una entrevista en la 'Fox'.

Intercambio de mensajes

Aunque por el momento se ha descartado que ambos países celebren una segunda ronda de contactos este viernes, como se esperaba, los esfuerzos diplomáticos se han intensificado en los últimos días. Por un lado, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, ha llegado este miércoles a Teherán para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones.

Además, según 'Axios', el equipo negociador del presidente Trump intercambió el martes varios borradores de propuestas con los iraníes y los mediadores y se habrían logrado avances.

"Han estado hablando por teléfono y comunicándose discretamente con todos los países, y cada vez están más cerca de lograrlo", ha declarado un funcionario estadounidense a ese medio. Además, fuentes del equipo negociador iraní han reconocido estos contactos.

Si la situación continúa así, se espera que esa segunda ronda de contactos se celebre a principios de la próxima semana. "No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada", ha indicado a 'EFE' una fuente con conocimiento directo de la materia.

¿Una extensión del alto el fuego?

Por esa razón, también se estarían planteando una prórroga del alto el fuego de dos semanas, que expirará el miércoles 22 de abril. Según ha informado 'Bloomberg', el objetivo sería ampliar el plazo para continuar las conversaciones y alcanzar el acuerdo de paz.

En este sentido, un funcionario estadounidense ha explicado a 'Axios' que "los detalles son complicados" y "no se puede hacer en dos días". Una extensión del alto el fuego sería clave para lograrlo, pero de momento, según ese funcionario, "Estados Unidos no ha aceptado formalmente una prórroga".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha pronunciado en la misma línea. En una rueda de prensa ha negado que EEUU haya "solicitado formalmente una extensión del alto el fuego". "Eso no es cierto en este momento. Seguimos muy involucrados en las negociaciones, que son productivas y continúan", ha aseverado.

Las amenazas continúan

Todas las fuentes citadas por medios internacionales señalan el interés de ambos bandos de terminar con la guerra. No obstante, apuntan que todavía difieren en puntos clave. Cabe recordar que entre las líneas rojas de EEUU estaba el enriquecimiento de uranio por parte de Irán; mientras que desde Teherán exigían también el alto el fuego en Líbano, así como la descongelación de sus activos.

De momento no se ha filtrado en cuáles de estos puntos se ha avanzado. Sin embargo, el Gobierno de Irán ha subrayado que no renunciará a contar con un programa nuclear, porque es parte de "sus derechos inalienables", aunque ha dicho estar abierto a negociar con Estados Unidos "el nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio en el marco de las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

A pesar de los contactos, la desconfianza entre los bandos sigue siendo máxima y las amenazas militares no cesan. Por un lado, según 'The Washington Post', Estados Unidos está movilizando otros 4.200 soldados.

Al mismo tiempo, Irán ha amenazado con bloquear el comercio mundial si Washington persiste con su bloqueo naval. Una retórica que dificulta las conversaciones en Islamabad.

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