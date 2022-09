Andrea Ropero ha acompañado a Yolanda Díaz hasta el primer acto de 'Sumar' en Serra do Courel. Lo ha hecho en un viaje en coche desde Madrid hasta esta pequeña localidad de Lugo donde era la propia vicepresidenta del Gobierno quien conducía.

A lo largo de estas 5 horas de trayecto, la ministra de Trabajo ha explicado a Andrea los principios en los que se basa 'Sumar', que define como un "proyecto ciudadano", y en el que según Díaz "no va a ir ningún partido en bloque". La vicepresidenta también ha valorado el apoyo tanto de Unidas Podemos como de Pablo Iglesias, con el que, asegura, "a veces coincidimos y a veces no".

Yolanda Díaz también recordó cómo el ex líder de Podemos la eligió para que fuera ella quien ocupara su lugar en la vicepresidencia del Gobierno: "No me gustó que me señalara a dedo, no es nada democrático", explica la ministra, que en el vídeo sobre estas líneas afirma que "acepté ser vicepresidenta, nada más. De hecho, Pablo quería muchas más cosas que eso y yo dije que no".

"Me encantaría que mi país tenga una presidenta del Gobierno"

¿Se ve Yolanda Díaz como presidenta del Gobierno? La ministra de Trabajo insiste en este vídeo en que el gran objetivo de 'Sumar' es "reducir la brecha que hay entre la ciudadanía y los políticos".