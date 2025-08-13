Juan José Millas, escritor, revela a Thais Villas en qué punto de su vida se encuentra: "Ahora ya estoy preparando al muerto"

En su entrevista para El Intermedio, Juan José Millás habló con Thais Villas sobre su nueva novela 'Es imbécil va a escribir una novela', el paso del tiempo, la vejez y la muerte, con la ironía y lucidez que le caracterizan.

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó a Juan José Millás, quien presentaba su nueva novela 'Es imbécil va a escribir una novela'.

Durante la charla, la reportera elogió al escritor y le comentó que le veía muy bien: "Te veo 'on shape', bien, alegre y juvenil". Millás le contó cuál es su truco para mantenerse en forma: "Hago pilates, camino todos los días una hora y media, rodear el sofá siempre y leer mucho, creo que la lectura es muy importante".

Villas apuntó que en su nuevo libro "hay un temita con la vejez que no lo sueltas de principio a fin". Millás le explicó a la reportera que la vejez no es algo que le preocupe: "No me da miedo envejecer, te acostumbras porque vas poco a poco".

En la obra también reflexiona sobre la muerte. A partir de cierta edad, señala, "uno empieza a preguntarse qué clase de viejo será". "Hay una etapa en la vida en que te miras al espejo y empiezas a ver al viejo que serás", añade. Pero, con el tiempo, "te miras al espejo y ves al muerto que serás".

"Ya no puedo ver al viejo que seré porque ya soy viejo, pero ahora ya estoy preparando al muerto", concluye el escritor.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.