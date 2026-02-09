Wyoming, tras la victoria de la izquierda en Portugal: "Ahora somos los vecinos molestos donde no paran de crecer los ultras"

El Gran Wyoming analizó en El Intermedio los resultados electorales en Aragón y miró también a Portugal, donde la izquierda ha logrado frenar a la ultraderecha. El presentador comparó ambos escenarios y lanzó duras críticas al auge de Vox.

El Gran Wyoming arrancó El Intermedio analizando los resultados de las elecciones de Aragón. Según el presentador, "Aragón se ha inclinado aún más hacia la derecha" tras la victoria del PP y el ascenso de Vox.

Sin embargo, antes de entrar de lleno en su análisis, Wyoming pidió a los espectadores que centraran su atención en Portugal, donde Antonio José Seguro ha ganado la segunda vuelta de las elecciones portuguesas y se ha convertido así en presidente del país con más del 66 % de los votos.

"Si, la izquierda se ha impuesto así al candidato de la ultraderecha, Andrés Ventura, admirador, por cierto, del dictador, que hizo una campaña con un discurso antiinmigración con lemas como 'Limpiar Portugal'... ¿Os suena de algo? Dicen que el amor es un idioma universal, pero lo es aún más el de la ultra derecha", comentó el presentador.

De esta forma, mientras "la ola ultra parece imparable", Wyoming señaló que "nuestros vecinos portugueses han preferido elegir la moderación, los derechos sociales y el progreso". Algo que, según explicó, han hecho gracias a políticos de centro derecha.

"De los de verdad, no como los de aquí, que son tan de centro centro que no se sabe ni dónde coño está el centro", criticó el presentador de El Intermedio. Además, añadió que "Ayudados por estos políticos (en Portugal) han hecho un envidiable cordón sanitario a los ultras", aplaudió.

Para Wyoming, esta unión es un pequeño rayo "de esperanza que asoma por el oeste". Y concluyó con una comparación directa con España: "Ahora mismo nosotros somos los vecinos molestos donde no paran de crecer los ultras", comentó, haciendo referencia al despegue electoral que ha tenido Vox en las elecciones de Aragón.

