Un hombre, a favor de que se prohíban las redes sociales a los menores de 16 años: "Hay que salvarles del socialismo"

Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente por una de las últimas medidas que se ha propuesto Pedro Sánchez: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La reportera plantea a la gente si creen que con esta medida el presidente está intentado ganar puntos con su electorado "metiéndose con las tecnológicas".

Un hombre considera que Sánchez, con esta medida, se está "metiendo en un lío". "A los jóvenes no les gusta que les prohíban", añade. Una mujer cree que el presidente "tiene una valentía tremenda por enfrentarse a lo que se está enfrentando ahora mismo".

Villas plantea, entonces, qué pasaría si la propuesta fuera de Santiago Abascal, líder de Vox. "Opinaría lo mismo", expone una joven, en contra. "Hay que prohibirlo", afirma un hombre, "y hay que prevenir y hay que salvar a nuestra juventud del socialismo y el comunismo".

"Te estás metiendo en un berenjenal...", responde un hombre. "Tenemos una sociedad prácticamente de idiotas", añade el hombre. "Gracias, por la parte que nos queda", replica un hombre. Este aclara que estamos en una sociedad de idiotas. "Yo me di cuenta, por eso no soy un idiota", señala.

"Me está poniendo negra este chico", le dice una mujer, "que si el comunismo, el socialismo... ¿qué tendrá que ver?". La mujer expone que en las redes no se fomenta ni el socialismo ni el comunismo. "Siempre están en contra de Pedro Sánchez, todo lo que hace mal es Pedro Sánchez".

"Personas como la señora, que se atreven a cortar mi libertad, como también quieren cortar la libertad a otras personas", replica el hombre. Todos aclaran que ella no ha querido cortar su libertad, simplemente ha dado su opinión.

"La gente puede opinar lo que quiera, como ha opinado él", señala un señor, "a nadie se le cancela porque se le critique su opinión". El señor indica que él viene de un país en el que había una dictadura y puede hablar horas sobre ello. "Y yo he nacido en dictadura", replica el otro.

