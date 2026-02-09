"Ahora mismo la marca socialista hunde a todos los candidatos": Pablo Simón sentencia el fracaso del PSOE en Aragón

Pablo Simón detalla en este vídeo las principales causas del fracaso electoral del PSOE en Aragón, entre ellas que Pilar Alegría fuera vista como un "perfil nacional" y sufriera lo qué denomina "una patada en el culo interpuesta".

Las elecciones en Aragón dejan muchas lecturas sobre la situación actual del tablero político español. Pablo Simón hace su particular análisis en El Intermedio sobre cómo queda el PP aragonés tras perder dos escaños, el crecimiento de Vox o el notable fracaso del PSOE y una candidatura de Pilar Alegría que apenas han hecho autocrítica.

El politólogo considera que uno de los motivos que han llevado al PSOE a estos malos resultados es que Alegría es "un perfil nacional", lo que le ha llevado a "ser vista como la portavoz del Gobierno y no como alguien que estaba pegado al territorio".

Algo que, según Simón, le ha generado "desgaste", al vehicularse hacia ella "el castigo que le correspondía a Pedro Sánchez a nivel nacional".

Simón apunta que la pérdida de votos del PSOE se ha producido "en todas las direcciones". En algunos casos, señala, "una parte importante la puede recuperar de cara a las generales, otra ya se ha ido para no volver".

Como conclusión, el experto afirma que "para ser un candidato viable tienes que estar sobre el terreno y adaptarte a tu votante objetivo, que son los socialistas aragoneses". En este caso, al vincularse tanto Alegría con el PSOE nacional, sufre el desgaste por el caos ferroviario, la regularización de migrantes o la financiación autonómica.

"Ahora mismo la marca socialista lo que hace es hundir a todos los candidatos hacia abajo, lo hagan bien, mal o regular", asegura Simón, que considera este fracaso electoral como una "patada en el culo interpuesta".

