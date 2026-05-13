Jordi Landero, sobre el aumento de la violencia por el narcotráfico en Huelva: "Me preocupa que vayamos por la calle y nos encontremos con un tiroteo"

"El narcotráfico ha llegado a Huelva y ha llegado para quedarse", afirma el periodista Jordi Landero, que en esta entrevista con Andrea Ropero explica el impacto social del auge de las mafias de la droga en la zona.

Andrea Ropero analiza con el periodista Jordi Landero, todo un experto en las mafias del narcotráfico en la costa andaluza, la situación de la zona de Huelva, donde hace pocos días dos guardias civiles morían durante una persecución a una narcolancha.

Una radiografía del narcotráfico que, según Jordi, tiene impacto social en la zona de Huelva, sobre todo "en el fomento de la cultura del mínimo esfuerzo entre determinadas capas sociales. Chavales sin formación y sin trabajo".

En estos momentos, apunta el periodista, según datos de la Fiscalía Antidroga de Huelva "lo que se incauta apenas llega al 2% o al 4% de la droga que puede llegar a entrar en las costas de Huelva".

En cifras, el periodista habla de un crecimiento en la droga que entra en la zona, pues el hachís incautado pasó de los 34.500 kilos en 2024 a los 43.000 en 2025, mientras que la cocaína ha experimentado este año una auténtica "explosión" con 15.000 kilos este año frente a los 2.600 de hace dos.

Jordi también destaca de un aumento en la violencia porque "se están captando armas de guerra, armas largas, fusiles", que los narcos utilizan, sobre todo, "para defenderse de otras bandas que se dedican a robarles la mercancía". De todo ello, lo que más le preocupa es el crecimiento de la cocaína en la zona de Huelva, para él "la sustancia que está trayendo más violencia".

"Me preocupa que nos vayamos un día por la calle y nos encontremos con un tiroteo", afirma Jordi, que como padre también está preocupado por que "se esté premiando la cultura del mínimo esfuerzo".

En su opinión, "no se va a acabar nunca con esto, sobre todo si sigue siendo tan lucrativo". Por ello, aboga por "más eficacia" y "regular de alguna forma esta actividad, minimizarla, reducirla". "El narcotráfico ha llegado a Huelva y ha llegado para quedarse", sentencia.

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