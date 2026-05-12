Mikel Herrán cuenta cómo llego la peste negra a Europa: "No vino en cruceros, sino por la guerra biológica medieval"

El historiador explica que en el siglo XIV los mongoles sufrieron una epidemia de esta enfermedad mientras asediaban la ciudad de Caffa, controlada por los genoveses.

El hantavirus no es la única enfermedad que se contagia a través de las ratas. Y es que, como señala Mikel Herrán, Europa ya ha sufrido los estragos de una epidemia provocada por este animal y que, además, ha llegado en barco.

"Espero que esta vez vaya mejor porque la última vez murió más de 1/3 de la población del continente", recuerda. Herrán cuenta que la peste negra llego al continente den 1347, desde el centro de Asia. Aunque no era la primera vez que esta enfermedad llegaba a Europa, sí que fue la vez que más estragos causó.

"La peste no la provocaba la rata", puntualiza, "sino una bacteria que viajaba en una pulga que viajaba en la rata". "Pero esa pulga ratona no vino en cruceros, sino por la guerra biológica medieval", añade. El historiador cuenta que en siglo XIV, "los mongoles estaban asediando la ciudad de Caffa controlada por los genoveses".

"El asedio duró años hasta que se desató una epidemia en el campamento mongol", indica. El líder mongol decidió aprovechar los cadáveres para lanzarlos con una catapulta al interior de la ciudad. Esto provoco que los genoveses se infectaran y quedaran incapacitados. En su huida se llevaron la peste con ellos.

La peste, además, también llegó en las bodegas de barcos mercantes que venían de Asia. Cuando llegó a Europa, se expandió tan rápido que se comenzaron a surgir infinidad de remedios y consejos para evitarla. El consenso médico en la época decía que la enfermedad estaba causada por el aire malo. Y, por ese motivo, recomendaban evitar los baños de vapor o hacer ejercicio. También pensaba que la epidemia era un castigo de Dios o estaba provocada por el alineamiento de los astros.

"Por supuesto, también hubo quienes culparon de la epidemia a las minorías religiosas, sobre todo a los judíos", añade. Otras medidas sí que fueron más efectivas y es que, como cuenta, en la Edad Media se inventó la cuarentena, una medida que implantaron los gobernantes de Ragusa en 1377.

Los gobernantes obligaron a todos aquellos que vinieran de zonas de riesgo a permanecer aislados en unos islotes durante 30 días. La medida fue tan eficaz que esta técnica se adoptó en todo el mundo. "Ante epidemias queda claro que en vez de culpar a minorías o a los astros o buscar remedios raros, mantengamos la calma y escuchemos a los profesionales", concluye, "salvo que veas que vienen con un cubo de sanguijuelas".

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