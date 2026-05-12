Wyoming elogia que Lamine Yamal haya mostrado la bandera palestina: "Es un gesto humanitario y de justicia"

El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de Liga y, durante la celebración en la ciudad condal, el futbolista blaugrana decidió mostrar su apoyo a Palestina mostrando su bandera.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio, como es habitual, recordando a Gaza. "¿Qué pasa? ¿Que os lo digo yo, que soy un señor rojeras de 70 años y no me hacéis ni puñetero caso?", añade. "¿Quién tiene que venir a deciros que hay que acordarse de Gaza, Lamine Yamal?", añade.

El presentador muestra una imagen del jugador en plena celebración por el título de Liga del Fútbol Club Barcelona ondeando una bandera de Palestina. "La imagen ha dado la vuelta al mundo", señala Wyoming, "pero el problema no es de la imagen, es del mundo".

Wyoming destaca que sea noticia "que alguien apoye a un pueblo que está sufriendo un exterminio". El presentador cree que la sorpresa ha sido provocada porque el que lo hace es un futbolista. "Es igual de difícil ver a un futbolista en una manifestación que en el Orgullo Gay", comenta.

"El gesto de Lamine Yamal es muy valiente", reflexiona. Wyoming recuerda que el jugador tiene 18 años y, además, "es la estrella de su equipo y de la Selección Española". El presentador expone que, quizá, el gesto le puede traer problemas.

Una de las personas que, públicamente, ha afeado el gesto de Yamal es su entrenador, Hansi Flick. Este ha dicho que no le ha gustado el gesto "porque ellos se dedican a jugar al fútbol". "No entiendo qué tiene que ver la profesión con sus ideas", afirma Wyoming.

"El gesto es valiente porque enfrente tiene al todopoderoso Israel, que influye en todos los ámbitos", añade, "desde los más serios, como la política exterior de EEUU, hasta los más triviales, como Eurovisión". "Desde aquí valoramos el gesto valiente y comprometido de Lamine Yamal, porque levantar la voz en favor de Gaza es hacer política, pero, sobre todo, es un gesto humanitario y de justicia", concluye, "ojalá España tuviese más futbolistas como él".

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