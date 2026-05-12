Jordi Landero, periodista, detalla la "tabla salarial" del narcotráfico: de 900 euros por vigilar a 50.000 por pilotar una narcolancha

Andrea Ropero analiza la situación del narcotráfico en la zona de Huelva, donde hace unos días murieron dos guardias civiles mientras perseguían a una narcolancha, con Jordi Landero, un periodista que lleva años investigando en la zona.

En Huelva hay una enorme conmoción tras la muerte de dos guardias civiles en una persecución a una narcolancha. Andrea Ropero ha hablado sobre cómo ha evolucionado el narcotráfico en esa zona con el periodista Jordi Landero, que lleva años investigando cómo operan las mafias en la cosa andaluza.

Jordi afirma que la lucha contra el narcotráfico es "una lucha desigual" donde los narcos "se van adaptando siempre en función de la presión policial", mientras las autoridades denuncian falta de medios. Sin embargo, apunta que en los sucesos de Huelva "estuvo implicada una de las mejores patrulleras que tiene ahora mismo la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico".

De este modo, señala que, "salvo que la investigación diga lo contrario, todo apunta a que fue un accidente", eso sí, "fruto del riesgo con el que trabajan las personas que se juegan la vida todos los días por intentar acabar con estas bandas criminales".

La organización de los clanes de la droga, explica Jordi, "es como una estructura empresarial, pero funcionando al margen de la ley y en la clandestinidad. Las bandas criminales subcontratan los servicios de las bandas locales que se dedican a la logística, al transporte. Y efectivamente, Huelva se ha convertido en una provincia especializada, sobre todo en la narcologística".

También hay una "tabla salarial", en la que quienes están simplemente en la costa con un móvil diciendo si la patrullera ha salido del puerto están cobrando entre 300 y 900 euros. Después están los que descargan la droga de la embarcación a la playa, que se pueden llevar entre 1.500 y 3.000 euros.

El transportista, que normalmente en una furgoneta desplaza la droga desde la playa hasta la guardería, cobraría unos 25.000 euros. Luego están los guardeses, que son los que están custodiando la mercancía durante 24 o 48 horas hasta que se enfría, que pueden cobrar unos 10.000 euros.

Finalmente, en la cúspide de la pirámide, están los tripulantes de las narcolanchas, que pueden cobrar 10.000 euros por un transporte de droga desde Marruecos hasta Huelva. Si además tiene especialización en telecomunicaciones y en comunicaciones marítimas, puede llegar a 20.000. Arriba del todo están los pilotos de las narcolanchas, que se pueden llevar entre 45 y 50.000 euros por un porte de droga.

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