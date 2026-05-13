Wyoming confiesa a Aimar Bretos la agresión que sufrió por parte de "unos energúmenos": "Me ha contado episodios muy duros"

Aimar Bretos entra en Al Rojo Vivo para adelantarnos algunos de los contenidos del programa de esta noche, que se emitirá a partir de las 23:00 en laSexta. La confesión del Gran Wyoming estremece. En el vídeo, un pequeño adelanto.

Aimar Bretos confiesa que Wyoming se ha abierto completamente en canal en la entrevista que esta noche se emitirá en laSexta, a partir de las 23:00, en una nueva entrega de 'La Noche de Aimar', donde la segunda entrevistada será la cantante María del Monte, que pondrá el corazón en la mesa y se sincerará sobre muchas cosas que aún no sabemos.

El Gran Wyoming, con dolor, ha contado cosas que jamás ha relatado en televisión, como la tensión que ha llegado a vivir por parte de la extrema derecha en un restaurante, con sus hijos presentes.

"Me contó episodios muy duros de lo que estaba viviendo o de lo que están viviendo. ¿Qué te voy a contar a ti? Comunicadores progresistas que la extrema derecha decide que todo momento es bueno para acosar a una persona, incluso cuando está en el momento de mayor vulnerabilidad, con su familia en un restaurante", relata Aimar Bretos a Antonio García Ferreras.

De hecho, podemos escuchar un extracto de este episocio, por boca del propio Wyoming: "He vivido situaciones muy complicadas hasta estar en la terraza de un restaurante y que te venga gente a insultar, y que los camareros no te asistan", se sincera el presentador de El Intermedio, recordando que esto pasó hace no mucho, hace apenas unos dos años.

Tras ver este vídeo, Ferreras reacciona sincero: "Nunca le había escuchado una reflexión de estas características con esta sinceridad tan brutal, con este dolor. Porque hay un dolor, porque no es que le duela a él, es que le duele a sus hijos. Es lo que más le duele a 'Chechu', a Wyoming.

También, cuenta el Gran Wyoming un episodio muy reciente de una agresión sufrida por la calle. Según cuenta Bretos, a él le han pegado dos veces, una fue en la Transición, donde un grupo de policías le pegó por llevar el pelo largo, al grito de 'rojo', y la otra vez hace nada, donde un grupo de energúmenos le gritaron 'rojo de mierda' y le metieron, dice, una hostia".

Y él, añade Bretos, "lo ha intentado ocultar y no contarlo para no darle magnitud al asunto, pero creo que se le escapó realmente, creo que en el momento se dio cuenta de estoy contando algo que no había pensado contar", pero contó que "efectivamente hace muy poco ha sido víctima de una agresión en la calle", finaliza Aimar Bretos. Unas confesiones que podemos ver esta misma noche en laSexta.

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