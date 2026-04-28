¡Objetivo conseguido! Isma Juárez ve el final de El Intermedio en casa de Elia: "Eres mi espectadora favorita"

El reportero llama a varios telefonillos para encontrar a alguien que esté viendo el programa. En el tercer intento conoce a Elia, una mujer que, como le cuenta, suele ver siempre El Intermedio.

Isma Juárez vuelve a salir a la calle en su sección 'Todo por la audiencia' para conseguir ver el final de El Intermedio desde la casa de un espectador del programa. Para ello, el reportero llama a telefonillos aleatorios buscando seguidores del programa.

En su primer intento, la mujer que contesta le cuenta que en ese momento no está viendo la televisión. Su perro está ladrando y Juárez le pide que ponga El Intermedio ya que, así, cuando escuche a Wyoming "el perro se calla enseguida".

El reportero llama a otro domicilio y, de nuevo, no tiene éxito. Aunque la señora le cuenta que sí que ha visto el programa en alguna ocasión. Isma le pregunta que si, en ese momento, tuviera que ver algún canal cuál sería. "laSexta", responde ella.

En su tercer intento tiene más éxito. La mujer que responde le dice que en ese momento no está viendo El Intermedio, pero lo puede poner. "Estoy intentando ganar audiencia de forma manual", le cuenta Isma. Elia, que así se llama, le cuenta al reportero que suele ver el programa.

Además, explica que lo que más le gusta es la crónica política. Además, le dice a Isma que le gusta mucho cómo lo hace "Sobre todo cuando vas por los pueblos", añade, "eres extraordinario". Juárez le pide si puede subir a su casa para ver el final del programa con ella.

Inicialmente, Elia le dice que no está "en condiciones" para recibirle. Pero, finalmente, se anima y el reportero sube a su casa. Isma lleva palomitas, gusanitos y nubes para disfrutar del final de El Intermedio junto a ella.

"No sabes la ilusión que me hace a mí esto", le dice el reportero. Isma descubre a Elia haciendo una videollamada con su hija ya que tenía que demostrar que el reportero está en su casa. "Eres mi espectadora favorita", le dice Juárez a la espectadora, "eres la única que me ha abierto las puertas de su casa de momento".

Juárez quiere saber qué es lo que menos le gusta del programa y Elia le cuenta que es la sección 'Los Aristorrancios'. La mujer, además, añade que Inés Rodríguez "le da al programa un carácter fenomenal". Isma le pide a Elia un vaso de agua y ambos brindan por el programa.

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