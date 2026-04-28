'José Luis Ábalos' afirma que sus amigas solo le querían por su dinero y su cuerpo: "Soy un hombre objeto"

'Koldo García' y el 'exministro socialista' se encuentran en pleno juicio por el caso mascarillas y, para matar el tiempo, conversan sobre algunos de los testigos que han sido interrogados.

'Chalana connection' vuelve a El Intermedio y, en esta ocasión, el capítulo cambia de escenario: de la cárcel de Soto del Real al Tribunal Supremo, donde se está celebrando el juicio por el caso mascarillas. 'Koldo García' se queja de la duración del juicio y afirma que como llamen "a toda su agenda de chatis" el juicio será más largo que su condena.

"Me hizo una ilusión ver a la Jessi", afirma 'José Luis Ábalos', "qué guapa estaba, qué par de ojos". "Son como dos sartenes", añade, "la miro y se me fríen los huevos". "Es usted un poeta", le responde su 'exasesor', "y un feminista".

"Por cierto, Koldo, eso de que tu ex señora tenía apuntadas a las ex mías como 'puta uno' o 'puta dos' ¿cómo coño se le ocurre?", le pregunta 'Ábalos' a 'García'. "Ya se lo decía yo, jefe, así te vas a liar", responde, "así te vas a liar, como José Luis: a una le pones cari, a la otra le pones chati y a la otra le pone un piso en el centro".

'Ábalos' afirma que se han aprovechado de él porque es "muy buena persona". "No estaban enamoradas, solo me querían por mi dinero y por mi cuerpo", se lamenta, "soy un hombre objeto". "Pero qué objeto, jefe", responde 'Koldo'.

El 'exministro' socialista, además, se acuerda del gato que adoptó junto a Jéssica. "Ese sí que me quería de verdad", comenta, "el piso se lo tenía que haber puesto a él". "Por lo menos lo acabamos enchufando, ¿no?", pregunta a su 'exasesor'. "Claro, al pequeño Bigotitos lo puse de recepcionista en Ineco", contesta, "y, ojo, trabajó más que la jefa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.