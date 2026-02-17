Mario Obrero, joven poeta, sobre la importancia de las redes sociales: "Muchas veces se llega a final de mes o se come de ellas"

En su sección 'Zetas y Boomers', Thais Villas habla con dos escritores de diferentes generaciones: Rosa Montero y Mario Obrero, que en este vídeo hablan sobre las redes sociales y la situación política actual.

En lo que respecta a las redes sociales, Montero explica en el vídeo sobre estas líneas que lleva un perfil de Facebook e Instagram donde, asegura, "tengo como 225.000 personas y no tengo trols. Es como vivir en una ciudad de 225.000 personas que están más o menos de acuerdo en casi todo", celebra.

Mario, por su parte, admite que "muchas veces se llega a final de mes o se come de las redes sociales", ya que "la propuesta de trabajo ya no llega solo por el correo electrónico o por el teléfono, llega por ahí".

Thais también les pregunta por el panorama político, con dirigentes de la generación de Rosa que "están dejando un mundo un poquito complicado" y jóvenes de la edad de Mario que "están votando en masa a la ultraderecha".

La escritora considera que "todos estamos dejando a un mundo muy difícil" y defiende que "hay que refundar la democracia y tenemos que hacerlo todos". En este sentido, comparte su experiencia tras crecer en una dictadura y afirma rotunda que "la peor democracia es 100.000 veces mejor que la mejor dictadura".

En este sentido, Obrero señala que, al haber tenido una educación "donde tanto ha costado que entraran los temarios de la Guerra Civil y la dictadura", no se puede "echar la culpa al joven, que es que no ha entendido al dictador".

