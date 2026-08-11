Mikel Herrán, del juicio contra los mártires de Chicago: "Fue tan irregular que no descartaría que algunos jueces de ahora estén tomando notas"

Mikel Herrán analizó en este vídeo de El Intermedio "algo que todos conocemos" y "todos odiamos, que es dar el callo". Y es que "nuestra relación con el trabajo ha cambiado mucho a lo largo de la historia", explicó el experto, que destacó que si hoy "disfrutamos de una jornada laboral de ocho horas o de vacaciones pagadas" es gracias a unas "conquistas que costaron muchísimo". "El 1 de mayo se convirtió en el Día Internacional de los Trabajadores para conmemorar la masacre de Haymarket, que ocurrió en Chicago en mayo de 1886 Haymarket 1886", recordó Herrán, que destacó que "el 1 de mayo de ese año se había convocado una huelga general por todo Estados Unidos, reclamando la jornada de ocho horas y unos 300.000 trabajadores se sumaron y marcharon por ciudades como Nueva York o Detroit".

Por su parte, "los empresarios pagaron a la Policía para disolver las manifestaciones y proteger a los esquiroles que trataban de reventar la huelga", explicó Mikel, que destacó que "el ambiente estaba complicado y, en Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran particularmente malas, hubo cargas policiales muy duras y disparos durante días". "El 4 de mayo, en medio de una de estas cargas, uno de los manifestantes lanzó una bomba a los agentes", detalló el experto, que, explicó que, tras este hecho, se produjeron "más tiros de la Policía, más cargas y un tumulto que acabó con más de 100 arrestos, decenas de heridos y varios muertos".

"Así se las trataba la Policía entonces", lamentó el experto, que destacó que "por entonces también lo habitual era trabajar una media de 60 horas a la semana y librar un solo día". "En mi opinión, poca bronca montaban, pero este suceso no pasó a la historia por los disturbios ni los arrestos, sino porque se estaba a la orden del día, sino que lo que ocurrió fue que después hubo un juicio que marcó aquel 1 de mayo", señaló Herrán, que explicó que "la Policía había detenido a ocho anarquistas y decidieron convertirlos en chivos expiatorios, empezando un juicio que duró meses y que fue tan irregular que yo no descartaría que algunos jueces de nuestra época estén ahí tomando notas".

"Era un juez tan abiertamente hostil a los anarquistas que les negó el ser juzgados por separado", afirmó Herrán, que explicó que "el jurado que seleccionó fue entre gente que pudiera tener un resquemor a los obreros, no al azar, como se solía hacer". Por ello, "el veredicto fue el que se esperaba y siete de los ocho fueron condenados a muerte, aunque dos de ellos conmutaron su pena por la cadena perpetua y uno de ellos, Louis Links, se suicidó en su celda antes de la ejecución". Sin embargo, "los otros cuatro fueron ahorcados y se convirtieron todos de este modo en los mártires de Chicago". "Fue precisamente por su valor como víctimas y como símbolos de un régimen corrupto y abusivo en todas sus facetas, desde el empresario hasta el juez, que tres años después el Congreso de la Segunda Internacional eligió el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, aunque aún se tardarían muchísimos años en conseguir la jornada de ocho horas", concluyó el experto.

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