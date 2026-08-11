'Aznarito y Felipón' defienden lo que llevó España a América: "Les llamaban mayas porque iban siempre en leggins"

El 'socialista' y el 'popular' eran sorprendidos en medio de una travesía para llegar al Nuevo Mundo. Ambos charlaban sobre todos los beneficios que tuvo para sus habitantes la llegada de los conquistadores españoles.

El Intermedio recupera la 'travesía' que 'Aznarito y Felipón' llevaron a cabo con el objetivo para llegar al Nuevo Mundo. El 'socialista' se creía que ya están viendo América, pero el 'popular' aclaraba que apenas se habían alejado del puerto y que lo que veía era la costa de Huelva.

"Las Indias están para el otro lado", exponía. "Ya decía yo que era muy raro que los nativos en vez de lanzas llevaran sombrillas", exponía 'Felipón'. "Qué ganas tengo de llegar a América", confesaba 'Aznarito', "aunque no tengamos a La Niña y La Pinta, vamos a llegar con la Jose María". "Y en cuanto bajemos, le explicaremos a esa gente que la conquista de América no fue un abuso, les llevamos la civilización", añadía.

"¿Qué tenían?", señalaba 'Aznarito', "¡Nada! ¡Ni pantalones! Les llamaban mayas porque iban siempre en leggins". "Son una panda de desgraciados, eso es lo que son", afirmaba 'Felipón', "vale que les pudimos llevar la viruela, la gripe, la tosferina, la sífilis para que no pecaran, era para fortalecerles el sistema inmunitario".

El 'socialista' exponía que los nativos de América, después, les mandaron de vuelta algo más contagioso: "El reguetón". 'Aznarito' señalaba que, hoy en día, se quejan del imperio español. "Ay, que están esclavizando a los indígenas", explicaba, "¡Qué esclavitud ni que ocho cuartos! Si eso fue generar trabajo, que les llevamos el pleno empleo, hasta los niños de cuatro años curraban".

Tampoco se olvidaban de sus quejas sobre el robo del oro. "Pero bien que os zampáis las patatas bravas cuando venís de visita", señalaba 'Felipón'. "Y tampoco nos llevamos tanto, la mitad se nos fue en vestir al Cigala", añadía. "Cuanta ingratitud", aseveraba 'Aznarito', "si descubrimos el Nuevo Mundo fue por ellos, que estaban asalvajados, comiéndose los unos a los otros".

El 'popular' indicaba que tampoco tenían "ninguna religión decente, ni un santo, ni una estampita, creían en el sol, las nubes o la pachamama". "Les tuvimos que llevar nosotros la cruz y ahora, gracias a nosotros, tienen Semana Santa, Navidades, puente de todos los Santos... ni un festivo tenía el calendario maya", añadía.

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