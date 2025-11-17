Gabriel Rufián, tras el paso de Mazón por el Congreso: "Votar al Partido Popular mata"

Mazón comparecía este lunes en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la gestión de la DANA y se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los diputados.

Este lunes Carlos Mazón comparecía en la comisión de investigación por la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados. Como señala Andrea Ropero, ha sido imposible que la prensa pueda preguntar al expresidente de la Generalitat Valenciana debido a que ha llegado y se ha ido en coche del Congreso.

A pesar de ello, la reportera sí que ha podido hablar con algunos diputados que han preguntado a Mazón sobre qué hizo el 29 de octubre. Àgueda Micó, diputada de Compromís, expone que Mazón "no ha tenido respuestas". "Todos y todas queremos saber, y él no quiere decir porque se está resguardando judicialmente", critica, "no le importa nadie, solo quiere protegerse judicialmente". Micó indica que Mazón debería presentarse ante la jueza de Catarroja y declarar. "Y que le pida perdón a las víctimas", añade, "es una persona indigna".

Diana Morant, por su parte, señala que, aunque Mazón ha entrado "con esa postura de compungido, a lo poquito que lo han apretado le ha salido la persona que es, chulesca". La ministra de Ciencia expone que Mazón ha aceptado que prescindió de su escolta. "Eso significa que estás en un espacio tranquilo", indica, "que básicamente no estás trabajando".

La ministra cuenta que Mazón también ha contado que estuvo hablando con Pérez Llorca para coordinarse con los portavoces y alcaldes de los pueblos afectados. "El alcalde de Utiel ha dicho que nunca recibió una llamada de Mazón", añade, "no se coordinaron con nadie, no quería tener información".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha protagonizado el cara a cara más duro con Mazón. Rufián es muy claro con Ropero, afirmando que Mazón es una persona "de la peor calaña" que se ha encontrado en 10 años. El diputado indica que nunca se había encontrado una persona que mintiera así.

Rufián ha decidido mostrar imágenes de víctimas ya que los familiares se lo habían pedido. "No quería dar lugar a que me mintiera", indica, "quería visibilizar a gente que ha estado invisibilizada". Ropero señala que PP y Vox siguen negociando en la Comunidad Valenciana. Rufián indica que lo que pueden esperar los valencianos de esta negociación es que "sigan quitando bomberos por toreros".

"Feijóo dijo, hace 72 horas, que si volvía a llover igual iba a pasar lo mismo", indica, "yo le digo al pueblo valenciano que pasaría lo mismo si siguen votando al Partido Popular". "Votar al Partido Popular mata", sentencia, "al final se trata de un partido político que te dice, claramente, que si ellos siguen gobernando y llueve lo mismo pasa lo mismo".

