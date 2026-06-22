Wyoming sentencia la condena a Aldama: "Vuelve a empañar la imagen de imparcialidad que debería tener la Justicia"

Wyoming critica en El Intermedio la sentencia del Supremo por el caso mascarillas que libra a Víctor de Aldama de prisión y asegura que le ha tocado este "premio gordo" por "convertirse en azote del Gobierno".

Wyoming arranca El Intermedio con "información útil" y da los resultados de los sorteos, entre ellos el "Premio del Tribunal Supremo", que ha ido a parar al "imputado 2467183": Víctor de Aldama.

"En este caso además de premio económico hay premio judicial. El ganador se libra de la cárcel, que es lo más útil que existe, al menos cuando te dedicas a comisionista corrupto o jugador de Monopoly", comenta el presentador.

Wyoming reflexiona sobre la sentencia del caso mascarillas, donde mientras José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión y Koldo García a 19, Aldama se librará de entrar en la cárcel por su colaboración.

El presentador recuerda que "Aldama no destapó nada relevante cuando decidió colaborar" y le anima a rebajar sus próximas condenas "revelando quién disparó a John Lennon".

También apunta que Aldama "se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones, pero no va a tener que devolver ni un duro". Un "premio gordo del Supremo" que, según Wyoming, le ha tocado al comisionista por "convertirse en el azote del Gobierno".

"Pocos han entendido hoy esta decisión del Supremo, que vuelve a empañar la imagen de imparcialidad que debería tener la Justicia", sentencia Wyoming, que considera que "hay que juzgar con responsabilidad".

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