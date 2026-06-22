Wyoming 'lamenta' la dimisión de Starmer como primer ministro de Reino Unido: "Otro inglés que se pilla vacaciones"

"Me va a tocar levantarme a las cinco de la mañana para clavar la sombrilla en Peñíscola", comenta Wyoming, que junto a Sandra Sabatés analiza la dimisión de Keir Starmer al frente del Gobierno británico.

En una nueva entrega de 'Qué se cuece por el mundo', Wyoming y Sandra Sabatés analizan la dimisión de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido y la posible sucesión de Andy Burnham al frente del Partido Laborista y el país, lo que le convertiría en el séptimo primer ministro británico en tan solo una década.

"Otro inglés que se pilla vacaciones. Me va a tocar levantarme a las cinco de la mañana para clavar la sombrilla en Peñíscola", lamenta Wyoming.

En Colombia, el candidato ultra Abelardo de la Espriella ha ganado las elecciones a la presidencia. Este abogado penalista, seguidor de Trump y Milei, ha conseguido ganar en unas elecciones muy reñidas, por una diferencia de apenas 200.000 votos. Apodado 'El Tigre', llega sin experiencia en cargos públicos y se enfrenta a una legislatura con un país dividido por la mitad, que confirma la tendencia hacia la extrema derecha en Latinoamérica.

Wyoming aprovecha para recordar las declaraciones del nuevo presidente colombiano en las que aseguraba que de niño disfrutaba explotando gatos. Sin embargo, no termina de entenderlo, porque "ellos vomitan bolas de pelo, pero es mucho peor lo que sale por su boca".

Por otro lado, Washington y Teherán han cerrado esta madrugada una hoja de ruta de 60 días para firmar un pacto definitivo de paz. El texto señala puntos como detener los bombardeos en el Líbano, permitir a Irán retomar las exportaciones de petróleo, levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz y la entrada de inspectores de la ONU para supervisar su programa nuclear a cambio de liberar fondos iraníes congelados en el extranjero.

"En teoría deberíamos alegrarnos, pero a estas alturas ya sabemos que la paz entre Estados Unidos e Irán nunca es inminente, como mucho intermitente", apunta Wyoming.

Desde la Casa Blanca, Dani Mateo analiza la ceremonia de entrega de la Medalla del Honor del Congreso a veteranos de guerra, donde Donald Trump protagonizó un surrealista momento en el que no conseguía abrochar la condecoración al militar Nicholas Dockery, hasta que optó por hacerle un nudo.

"A este militar hay que darle otra medalla. Desde que escapó de ocho emboscadas en Oriente Medio no lo había pasado tan mal", comenta Dani.

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