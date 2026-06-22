Wyoming anuncia que Ábalos "ya es oficialmente un corrupto": "Podemos estampar su mano en el 'Hall of Fame' de la corrupción"

El exsocialista ha sido condenado a 24 años y tres meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Así, se ha convertido en el ministro con la condena más alta de la historia de la democracia.

José Luis Ábalos y Koldo García han sido condenados por el Caso mascarillas. "El exdirigente socialista ha recibido una pena de 24 años y tres meses de cárcel, la más alta dictada a un exministro, mientras que su ex asesor tendrá que cumplir 19 años y ocho meses de prisión", explica Sandra Sabatés.

La periodista expone que la sala penal del Tribunal Supremo "considera probado que Ábalos cometió delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias". "Podemos decir que Ábalos ya es, oficialmente, un corrupto", afirma el Gran Wyoming.

"Ya podemos estampar su mano larga en lo más alto del 'Hall of fame' de la corrupción", añade. El presentador indica que el exministro ha conseguido "colocar su nombre en una baldosa". "Hasta ahora solo había conseguido colocar a sus sobrinas en la administración pública", añade.

El presentador apunta a que lo que ha conseguido Ábalos "tiene su mérito", ya que es el ministro con la condena más alta de la historia de la democracia, "por encima de José Barrionuevo, al que le cayeron 10 años de cárcel por terrorismo de Estado".

Las penas de Ábalos y García contrastan con la leve condena que ha recibido Víctor de Aldama, considerado corruptor de la trama. "El empresario ha sido premiado por su colaboración con la justicia y ha sido condenado a una pena de cuatro años y medio de cárcel", indica Sabatés.

A pesar de ello, "el Supremo le ha eximido de entrar en prisión a cambio de cumplir de cumplir tres requisitos: no volver a delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer trabajos en beneficio de la comunidad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido