El enfado de una madre cuando su hijo le dice que se ha comprado un móvil por 300 euros al mes: "¿Tú lo flipas o qué?"

En una nueva entrega de 'Cría cuervos', un joven pone a prueba el amor de su madre y le dice que se ha comprado un móvil de última generación por 300 euros al mes. La furibunda reacción de la progenitora, en este vídeo.

El Intermedio vuelve a salir a la calle para poner a prueba el amor de los padres por sus hijos en una nueva entrega de 'Cría cuervos'.

El protagonista en esta ocasión es un joven que asegura que lo que más le molesta a sus padres es que se gaste el dinero en cosas locas. Por ello, llama a su madre para decirle que se ha comprado un teléfono móvil y lo está financiando por "300 euros al mes".

"¿Tú lo flipas o qué?", reacciona alucinada su madre, que le recuerda que todavía no ha terminado de pagar su primer móvil: "¡Vete y devuelve eso!", le reclama.

"¿Cómo que 300 euros la mes? ¡Tú estás loco!", continúa su progenitora que se va calentando a medida que avanza la conversación, hasta que termina colgándole el teléfono. Sin embargo, cuando se entera de que se trata de una broma de El Intermedio se muestra entusiasmada: "Lo veo todos los días".

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