Isma Juárez se rompe "un poco el culo" al intentar replicar un movimiento de la exgimnasta Carolina Pascual

El reportero ha asistido al I Foro de Atletas donde ha decidido poner a prueba su elasticidad intentando hacer un espagat.

Recientemente se ha celebrado el I Foro de Atletas organizado por el Comité Olímpico Español. Pau Gasol ha sido el encargado de abrir este acto, en el que se han dado cita algunos de los deportistas más destacados de nuestro país, entre ellos Carolina Pascual, que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

"¿Alguna vez has pensado que te habría gustado hacer otro deporte?", pregunta Isma Juárez. "Tenis, natación, patinaje... soy muy artística", responde la deportista, "pero imposible porque con mis horas de entrenamiento era imposible, no me dejaban ni merendar".

El reportero quiere saber si Pascual sigue siendo capaz de hacer "movimientos olímpicos". "Sí", responde ella sin dudarlo. Carolina le muestra que es capaz de hacer un espagat, apoyando su pie en el hombro de Isma.

"La imagen es espectacular", firma Juárez. El reportero decide, entonces, preguntar a la deportista su edad y esta desvela que medio siglo. "Es increíble", señala Isma, "yo tengo 34 años". Y, entonces, intenta replicar el movimiento de Carolina.

"Creo que me he roto algo", se queja Juárez. "¿Se te ha roto el culo?", pregunta ella, entre risas. "Creo que un poco sí...", confiesa el reportero. Antes de despedirse el reportero confiesa que va a recuperarse "de esto" y que, además de tomar un vaso de agua, va a llamar a un médico.

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