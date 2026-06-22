Pau Gasol desvela a Isma Juárez si le han propuesto ser ministro de Deportes: "Aprecio mucho el amor y el cariño..."

El exjugador de baloncesto ha abierto el I Foro de Atletas y el reportero ha podido charlar durante unos minutos con él.

Isma Juárez ha acudido al I Foro de Atletas en el que han partido numerosos deportistas de élite de nuestro país. Entre ellos, el reportero ha tenido la oportunidad de charlar con Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del COI.

"Muchos dicen que es el mejor deportista de la historia", comenta Juárez, "otros dicen que es Rafa Nadal". "¿Te imaginas si se juntaran los dos lo que podría salir de ahí? ¿Un superhombre para que nos fecundara a todos y empezáramos a hacer una generación de deportistas de élite increíbles?", reflexiona.

El exjugador de baloncesto no ha dudado en charlar durante unos minutos con Isma. El reportero le ha preguntado al deportista que si a él, como hombre "de consenso", le han propuesto ser ministro de Deportes. "Creo que tú juntas a todo el mundo", expone Juárez, "todo el mundo quiere a Pau Gasol".

"Se agradece y aprecio mucho el amor y el cariño, pero no", responde, "en cuanto a ministerios nunca se me ha ofrecido e intento jugar un papel de consenso, de sumar y de aportar un valor desde cualquier posición en la que estoy".

Isma aprovecha también para proponer un reto a Gasol. Durante el foro, el deportista ha hecho una propuesta de inversión de 55 millones para la liga de fútbol femenino. "¿Te atreverías a hacer algo para ver si tienes toque?", le dice el reportero, entregándole un balón de fútbol.

Gasol demuestra que este deporte tampoco se le da mal y da tres toques al balón. Isma decide regalarle al deportista el balón con el que ha hecho la demostración. "Paul Gasol, ahora es deportista también de fútbol", concluye Juárez.

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