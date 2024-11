Wyoming arranca El Intermedio admitiendo que es una especie de Paco Martínez Soria del siglo XXI y que "la vida moderna no es para mí": "No entiendo la música de ahora, no entiendo el lenguaje de ahora, no entiendo la moda de llevar la riñonera cruzada por delante", comenta.

La prueba definitiva que lo demuestra es que Wyoming no tiene redes sociales: "¿Por qué se creen que estoy siempre contento mientras los que me rodean están todo el día amargados?", apunta en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que lo intentó con Twitter, hasta que se dio cuenta de que "la gente solo paraba de insultarse entre ellos para insultarme a mí".

Wyoming asegura que "se puede vivir perfectamente sin redes sociales", por lo que celebra la decisión de diarios como 'The Guardian' o 'La Vanguardia' de abandonar Twitter por convertirse en una fuente de desinformación desde la llegada de Elon Musk.

"Si alguna vez fue una herramienta útil para conseguir información, ahora es una fuente de rumores y consignas ultras que solo sirve a los intereses económicos y políticos de Musk", afirma Wyoming, que se pregunta: "¿Qué hace un periódico serio ahí? ¿Qué sentido tiene compartir espacio con ultras, nazis, conspiranoicos y chalados de todo tipo?"

"Para escuchar a tipos diciendo que la Tierra es plana o que las DANAs las provoca Pedro Sánchez con un rayo destructor no hace falta estar en una red social, basta con ir a cualquier bar en la hora de cierre", sentencia.